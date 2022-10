Grenoble : un homme mis en examen pour un viol et plusieurs agressions sexuelles sur des adolescents

Un jeune homme de 22 ans a été mis en examen et écroué vendredi dans le cadre d'une enquête pour un viol et des agressions sexuelles sur plusieurs mineurs à Grenoble et à Saint-Egrève. Inconnu jusque-là de la justice, l'homme a été déféré en journée par le parquet devant un juge d'instruction, qui l'a poursuivi "pour un viol, une tentative de viol, une agression sexuelle, deux tentatives d'agression sexuelle" et trois corruptions de mineurs "consistant à proposer à ces derniers de l'argent pour se laisser toucher le sexe", a précisé dans un communiqué le procureur de la République Eric Vaillant.

Huit victimes âgées de 11 à 15 ans

Les faits auraient été commis entre le 6 et le 10 octobre derniers, a indiqué le parquet. Les victimes présumées de l'individu sont huit jeunes garçons âgés de 11 à 15 ans. Le mis en cause avait été interpellé mercredi après-midi par les policiers de la brigade VTT du commissariat de Grenoble et identifié grâce aux caméras vidéos de Saint-Egrève. Il a reconnu la totalité des faits reprochés, selon le procureur de la République.