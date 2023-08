Grenoble : un homme retrouvé mort avec plusieurs impacts de balles

Un homme de 45 ans a été retrouvé mort ce lundi 14 août, vers 6h30 du matin, place Lionel-Terray à Grenoble. Ce sont des passants qui ont prévenu les secours. L'homme présentait plusieurs blessures par balles et n'a pas pu être réanimé par les pompiers et le médecin du SMUR sur place. Le parquet s'est rendu sur place et a confié l'enquête à la police judiciaire, confirme lundi matin le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant.

