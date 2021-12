Grenoble : un incendie se déclare dans un club de motard près de la Porte de France

Un incendie a réveillé l'entrée nord de Grenoble ce mardi 21 décembre. Les flammes ont pris dans un bâtiment situé au 5 route de Lyon, près de la porte de France et du parking de l'Esplanade. Les pompiers ont été prévenus peu avant 6h du matin et ils étaient une bonne vingtaine sur place, munis de six véhicules et d'une lance à incendie.

Le feu a endommagé les locaux d'un club de motards, les "Silver Wolves MC Isère", qui avaient installé depuis plusieurs mois un bar dans ce bâtiment, anciens locaux du bar-restaurant "La soupe au choux".

Le feu a été maîtrisé rapidement par les pompiers. Ils constatent actuellement les dégâts et évaluent les bâtiments attenants, des restaurants notamment, afin de vérifier qu'ils n'ont pas été atteints. L'origine du sinistre n'est pas connue à ce stade.