Le mur de soutènement d'une maison en cours de rénovation et construite à flanc de colline, dans le quartier Saint-Laurent à Grenoble (Isère), s'est effondré dans la cour intérieure d'un immeuble. Pas de blessé, mais les habitants ont été évacués et huit personnes seront relogées.

Grenoble

"On a entendu un grand bruit, on a vu les gravats dans la cour et on a appelé les pompiers". Cette habitante du 24 quai Perrière a dû quitter précipitamment son appartement par mesure de sécurité. "On a déjà signalé que ce mur avait des fissures", renchérit-elle

100 mètres cubes sont tombés sur le local à vélos

Vers midi, le mur de soutènement qui surplombe la cour intérieure de l'immeuble de quatre étages s'est écroulé. Cent mètres cubes de pierre et de terre sont tombés sur le local à vélos. Les pompiers ont dépêché sur place 20 hommes et deux chiens pour rechercher d'éventuelles personnes prises sous les décombres. Mais, heureusement, il n'y a pas de victime.

"Les habitants ont très bien réagi. Ils nous ont appelé tout de suite et on a pu mettre tout le monde en sécurité" explique le capitaine Lionel Minnino, qui a géré les opérations de secours.

Le capitaine Lionel Mininno a coordonné les opérations de secours © Radio France - Véronique Pueyo

Au-dessus du mur de soutènement, se trouve une maison en réfection, avec une superbe vue sur Grenoble, mais la terrasse qui se trouvait devant la maison a pratiquement disparu.

La mairie de Grenoble a pris un arrêté pour stopper les travaux de cette maison. Deux logements situés au 24, quai Perrière ont été vidés de leurs occupants, soit huit locataires qui vont être relogés. Le temps pour les experts de RTM, restauration des terrains de montagne, et les géologues d'évaluer les risques.

La maison en restauration, dont le mur de soutènement s'est effondré dans la cour intérieure d'un immeuble, en contrebas © Radio France - Véronique Pueyo

L'hypothèse privilégiée pour expliquer ce mini-glissement de terrain est une mauvaise évacuation des eaux pluviales, ce qui aurait miné le soubassement du mur qui se serait donc effondré. Le quartier Saint-Laurent est un quartier célèbre de Grenoble, avec ces pizzerias italiennes, près de l'Isère. Il est construit sur les pentes de la Bastille.