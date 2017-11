Grenoble : un octogénaire comparait depuis les Assises, pour avoir tué sa femme, malade d'Alzheimer

C'est le drame que redoutent beaucoup "d'aidants" de malades d'Alzheimer. La peur de craquer et de passer à l'acte. C’est ce qui est arrivé à un isérois, il y a deux ans. Hubert Ougier a étouffé sa femme. Il comparait devant la cour d'assises de l'Isère. Le verdict est attendu demain.

C'est un vieillard fragile, aux cheveux blancs qui s'avance à petits pas vers la barre. Il prend la parole d'une voix chevrotante : "J’étais épuisé, en dépression et sous médicament. Ma femme souffrait d'Alzheimer depuis 4 ans mais jusque là j'avais toujours réussi à me débrouiller seul." Hubert Ougier raconte comment il devait s'occuper de Nicole 24H/24. "Elle était dure avec moi, elle pouvait me disputer parce que j'avais mis trop de temps pour faire les courses. A la fin, elle était devenue dépendante et je devais la laver, lui faire à manger" se souvient-il mais des sanglots l’empêchent de terminer sa phrase. Puis, il se reprend : " Cette nuit-là, je n'avais pas dormi et quand je me suis levé, j'ai vu l'oreiller et je l'ai plaqué contre son visage, je ne sais pas pourquoi. Après j'ai essayé de me suicider, mais je n'ai pas réussi. Je regrette. Même si j'ai peur, s'il faut que j'aille en prison, j'irai". lâche le vieil homme en pleurs.

"J'étais à bout. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait çà, je regrette". Hubert Ougier

Son fils unique, Jean-Philippe, explique que sa mère, malgré la maladie, était exigeante, elle ne voulait personne chez elle, pas d'aide à domicile. Il a compris trop tard que son père était à bout : "Je lui ai tout de suite pardonné. Il a beaucoup fait pour ma mère. Si je me suis porté partie civile, c'est pour être avec lui dans la salle d'audience, sinon, j'aurais dû rester à l'extérieur." Le jour du drame, il devait déjeuner avec ses parents, dans leur appartement de Fontaine. Trouvant les volets fermés et la porte close, il avait prévenu les pompiers.

"J'ai pardonné à mon père, il a toujours tout fait pour ma mère." Jean-Philippe Ougier

Hubert Ougier s'est enfermé dans son malheur, par pudeur, il ne se plaignait pas. Ses voisins décrivent un homme serviable et sympathique : "Il ne nous a jamais rien dit de ses difficultés. On a tous été surpris quand le drame est survenu" explique l'un d'eux à la Cour.

Le verdict est attendu demain soir.