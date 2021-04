Un homme de 36 ans, originaire de Haute-Savoie, a été retrouvé gravement blessé et inconscient dans le quartier grenoblois Mistral dans la nuit de vendredi à samedi. La police a ouvert une enquête.

Grenoble : un trentenaire entre la vie et la mort après une agression

Les pompiers et le Samu sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 4h30 du matin, pour secourir un homme de 36 ans dans le quartier Mistral, à Grenoble.

La victime, originaire d'Annecy, en Haute-Savoie, a été retrouvée dans la rue Anatole-France, inconsciente et souffrant de blessures à la tête et aux bras. L'homme a été conduit au service déchocage du CHU de Grenoble où son pronostic vital est toujours très engagé en raison de nombreuses lésions cérébrales et de plusieurs hémorragies internes.

La police grenobloise a ouvert une enquête et recherche actuellement le ou les auteurs de l'agression ainsi que des témoins de la scène.

Interrogée par les forces de l'ordre, la compagne de l'homme, qui n'était pas présente au moment des faits, assure qu'il s'était rendu dans le quartier Mistral pour se faire livrer des cigarettes.