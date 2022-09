Grenoble : une ancienne nounou condamnée à un an de prison avec sursis pour avoir secoué un bébé de mois

Le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné ce mercredi une ancienne nounou à un an de prison avec sursis. Il l'a jugée coupable d'avoir secoué le bébé de 9 mois dont elle avait la garde. C'était en 2017. L'enfant va bien mais va devoir être surveiller médicalement jusqu'à ses 16 ans

Le 7 juin dernier, une assistante maternelle de 34 ans comparaissait pour violences aggravées devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Elle était suspectée d'avoir secouée le bébé de 9 mois dont elle s'occupait. C'était en novembre 2017, en Isère. A la barre, elle a expliqué que la petite avait fait une fausse route avec sa compote, qu'elle lui a fait les gestes de premiers secours et qu'ensuite l'enfant était tombée sur la tête du transat où elle l'avait installée.

Des experts formels

Or, l'enfant, une petite fille, avait été hospitalisée en réanimation. Elle présentait un hématome sous-dural et d'une hémorragie rétinienne. Selon les deux experts qui ont examiné l'enfant, ces lésions étaient caractéristiques du syndrome du bébé secoué et pas d'une simple chute d'un transat.

L'ancienne assistante maternelle a toujours nié les faits. Son conseil a plaidé la relaxe. Mais elle a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés. Elle a été condamnée à un an de prison avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer un métier en rapport avec des mineurs de moins de 10 ans. En cela, le tribunal a suivi à la lettre les réquisitions du procureur.

L'ex-nounou, qui depuis a changé de métier, a 10 jours pour faire appel. Son avocat, Maitre Grégoire Etrillard, spécialiste des affaires de bébé secoué, est indigné par ce jugement : "Cette condamnation est injuste et est liée aux affirmation excessives et aux recommandations de la Haute Autorité de Santé."

Suivie médicalement jusqu'à ses 16 ans

La petite fille a aujourd'hui 5 ans, elle va bien mais elle devra être suivie médicalement jusqu'à ses 16 ans pour être certain qu'il n'y a pas de problème et qu'elle ne développe pas une pathologie.

Selon leur avocat, Maitre Federico Steinmann, les parents de la fillette sont soulagés par ce jugement. "Ils espèrent qu'il n'y aura pas d'appel car pour eux ce serait revivre encore une fois ce drame. Ils sont toujours inquiets pour leur fille, à chaque fois qu'elle est malade. Ils ont en permanence cette épée de Damoclès sur la tête."