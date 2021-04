Grenoble : une cinquantaine de personnes évacuées suite à une fuite de gaz

Les agents de Gaz et Electricité de Grenoble sont à la recherche de l'origine d'une fuite de gaz dans le centre ville, entre la rue Pierre-Termier et le boulevard Joseph-Vallier. Les pompiers ont été appelés un peu avant 8 heures ce vendredi, une cinquantaine de personnes sont évacuées.

Une fuite souterraine ?

Les secours et les agents de Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) détectent effectivement une forte présente de gaz, sans en trouver la source pour le moment. Ils suspectent une fuite souterraine sur le réseau de distribution du gaz naturel. Le périmètre de recherche est élargie à la rue Charles Lory et boulevard Joseph Vallier. En tout, cinq montées d'escalier différentes sont évacuées. Si vous circulez dans le centre de Grenoble, les pompiers recommandent d'éviter le secteur car la circulation est difficile du fait de cette intervention.