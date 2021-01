Grenoble : une crèche fermée à cause des dealers

Le 4 janvier, des dealers qui squattaient régulièrement le bâtiment de la crèche de l'Arlequin à Grenoble, avaient menacé le personnel. Dès le lendemain, ces salariées exerçaient leur droit de retrait. Et depuis la crèche est fermée. Les cinquante enfants et le personnel sont répartis dans les crèches aux alentours. La crèche restera fermée un certain temps, jusqu'à ce que la tension retombe, explique l'adjointe au maire, Chloé Pantel.

Les trois groupes d'opposition PS, LREM et LR dénoncent le renoncement des écologistes dans les quartiers populaires. Et ils se retrouvent, à cette occasion, pour réclamer un renforcement de la police municipale.

Dans un courrier adressé aux parents de la crèche, l'adjoint au maire Nicolas Kada, également vice président du CCAS a écrit : "Il nous semble crucial que l'animosité du groupe de personnes ayant commis des violences envers la crèche ne soit pas exacerbée". Des mots qui font bondir Alain Carignon, leader de l'opposition de droite qui réclame la démission de celui-ci:

Pour Chloé Pantel, adjointe au maire, chargé du secteur 6, celui de la Villeneuve, il ne faut pas polémiquer inutilement :

Olivier Noblecourt, leader de l'opposition de gauche est l'ancien président du CCAS jusqu'en 2014. A ce titre, il gérait donc les crèches. Cette affaire ne le surprend pas. Il dénonce le renoncement de la municipalité d'Eric Piolle :

Neuf jours après l'agression, la crèche reste fermée. Pourtant la police nationale assure que le trafic de drogue ne se fait plus à coté de la crèche, à la suite des passages répétés de la BST et des CRS. Et l'opposition de gauche de réclamer au maire de Grenoble de mettre des moyens supplémentaires dans le quartier.

Jean-Claude Borrel-Garin, contrôleur général de la police honoraire estime que la police municipale pourrait occuper le terrain. Cela pourrait entrer dans ses compétences si le maire le voulait.