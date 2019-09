Grenoble : une enquête ouverte après une interpellation violente

C'est une vidéo publiée sur Twitter ce samedi qui a tout déclenché. Elle montre un homme entrain d'être interpellé la veille rue Diderot à Grenoble et se faire frapper par des policiers.

Grenoble, France

La vidéo a été publiée sur Twitter ce samedi après-midi. L'auteur de celle-ci est inconnu, tout comme celui qui a réalisé le montage. La scène n'est pas entièrement visible. Mais les extraits montrent clairement l'arrestation d'un homme, rue Diderot à Grenoble, qui se fait frapper à plusieurs reprises par des fonctionnaires de police.

L'interpellation a eu lieu vers 22 heures 30, rue Diderot à Grenoble. La police rapporte avoir fait face à des perturbateurs, deux hommes "très alcoolisés." Le premier présente une pièce d'identité, tandis que le second (l'homme sur la vidéo) donne comme nom "Adolf Hitler" et, en guise de prénom, lance une insulte au fonctionnaire de police.S'en suit une tentative de médiation, qui ne donne rien. Les policiers veulent le menotter. Lui attrape l'un d'eux par le bras, s'apprête à le frapper, mais il est frappé le premier et tombe à terre. Les policiers finiront par le menotter

L'homme, un SDF de 37 ans, a été emmené par les pompiers à l'hôpital, son état de santé "étant incompatible avec une garde à vue"

Une enquête est ouverte pour outrage, et une enquête administrative l'est aussi sur les violences commises par les policiers. Le parquet a également ouvert une enquête judiciaire sur ces violences, confiée à la cellule déontologie du commissariat de Grenoble.