Grenoble : une enquête ouverte sur des soirées étudiantes

Tout est parti du signalement fait le 20 octobre auprès du parquet par la direction de Grenoble Ecole de Management, comme l'a révélé ce mardi soir Le Dauphiné Libéré sur son site internet. Selon le Procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, la direction de GEM lui a signalé "que du GHB avait vraisemblablement circulé au cours de trois soirées" organisées par des étudiants de l'école durant la première quinzaine d'octobre. Pendant ces soirées plusieurs étudiants ont "présenté le symptôme de perte de mémoire caractéristique de cette drogue dite 'drogue du violeur'". Cependant, précise encore le parquet, "aucune plainte pour viol ou tentative de viol n'a pour l'instant été déposée".

Soirées étudiantes suspendues

Une enquête préliminaire a été ouverte ; elle est confiée aux policiers de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Grenoble. Quant à Grenoble Ecole de Management, sa direction ne souhaitait pas s'exprimer ce mardi soir. On sait simplement que les soirées étudiantes y ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Convention

Ce signalement est intervenu quelques jours seulement après la signature d'une convention entre le Parquet de Grenoble et les responsables de l'Université Grenoble-Alpes (UGA) et de Grenoble Ecole de Management. Une convention visant à faciliter le signalement de violences sexuelles et sexistes au sein de l'enseignement supérieur. Au 15 octobre, 12 signalements avait été transmis au parquet de Grenoble depuis février par les établissements : 10 de Science-Po, un de l'INPG et un de GEM. L'un de ces dossiers est déjà clos (non-lieu) mais les autres font toujours l'objet d'une enquête préliminaire.