Grenoble: 11 personnes interpellées après une opération d'envergure de la gendarmerie

11 personnes ont été placées en garde à vue à la suite d'une vaste opération de police judiciaire dans l'agglomération grenobloise. Elles sont soupçonnées de se livrer à des cambriolages en série depuis plus d'un an.

Grenoble, France

Une vaste opération de police judiciaire a été menée très tôt mardi matin pour arrêter une équipe de cambrioleurs sévissant en Isère et en Savoie. Au total, onze personnes ont été interpellées dans deux campements de gens du voyage situés sur la commune de La Tronche, ainsi que dans des logements de l'agglomération grenobloise. Les gardes à vue doivent se conclure mardi soir par des déferrements et des mises en examens.

Ces interpellations ont été ordonnées par un juge d'instruction du TGI de Grenoble dans le cadre d'une enquête pour une quinzaine de cambriolages de commerces commis depuis août dernier. L'équipe de malfaiteurs, "chevronnée et structurée", est soupçonnée d'être responsable de "nombreux vols avec armes, vols par effraction, vols de coffres forts, cambriolages de locaux industriels ou commerciaux (bureaux de tabacs, parfumerie...)", a indiqué le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant.

Une opération d'envergure

Les grands moyens ont été employés pour mettre la main sur ce réseau de malfaiteurs. Près de 150 gendarmes ont été mobilisés, avec l'appui d'unités d'intervention spécialisées (GIGN, PSPG et PSIG), d'un hélicoptère venu de Lyon et d'équipes cynophiles. Les perquisitions menées "ont permis la saisie d’armes et munitions, de bouteilles d'alcool, de bouteilles de parfum, d'argent, de tickets de la française des jeux et de matériel ayant pu servir à commettre les méfaits", a précisé le parquet.