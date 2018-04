Elle a placardé des affiches partout dans le quartier de la gare à Grenoble (Isère) et son appel a été relayé les réseaux sociaux. Depuis quelques jours Tatiana, jeune étudiante en médecine, est à la recherche de sa valise disparue alors qu'elle contenait plus de six ans de cours.

Ce n'est pas un poisson d'avril. Dimanche, vers 17 heures, Tatiana, jeune étudiante de 24 ans à la faculté de médecine de Grenoble, a perdu la trace de sa valise qui contenait la moitié de ses six années de cours. A deux mois de ses examens pour devenir interne en médecine générale, la jeune femme partait réviser chez son père, à Aix-en-Provence : "J'ai pris un Flixbus au départ de Grenoble, j'ai mis ma valise en soute et je pense que dans l'espace de temps avant le départ, quelqu'un a échangé avec une valise vide".

Elle a lancé un appel en collant des affiches dans le quartier de la gare de Grenoble et en postant des messages sur internet : son message a eu un écho immédiat.

Une valise vide à l'arrivée

C'est en arrivant à Aix-en-Provence que l'étudiante se rend compte que sa valise n'est plus là et qu'il y a, à la place, une valise vide. "Le plus probable est que [l'échange] se soit passé à Grenoble" précise t-elle, puisqu'il n'y a pas eu d'ouverture de soute pendant le voyage.

Le chauffeur du bus lui a par ailleurs précisé que "cela arrivait souvent" et notamment depuis fin novembre. La valise vide appartiendrait à un voyageur prétexte, une astuce "pour faire du trafic de valise" lui ont expliqué les gendarmes.

"C'est la catastrophe, c'est plus de trois ans de fiches"

Jointe par France Bleu Isère, la jeune femme, qui précise avoir porté plainte, se dit dévastée : "C'est vraiment la catastrophe. J'ai besoin d'écrire pour apprendre, j'ai quelques fiches par ordinateur mais tout le reste est écrit à la main" explique Tatiana. Elle vient de perdre le fruit d'un travail de plusieurs mois : "Le concours se prépare dès la fin de la troisième année, donc c'est plus de trois ans de fiches".

"La personne qui a pris ma valise n'avait rien à gagner, alors que moi j'ai tout perdu" - Tatiana

Un vol incompréhensible pour Tatiana, d'autant plus qu'il n'y avait aucun objet de valeur dans sa valise : il n'y avait "rien a gagner et moi j'ai tout perdu" se désole t-elle. "Si jamais la personne a encore cette valise, qu'elle me contacte ou qu'elle la dépose dans un endroit sûr pour que je puisse la récupérer."

Tatiana va réviser comme elle peut

"Impressionnée" par la mobilisation, puisque son appel a été relayé plusieurs dizaines de milliers de fois sur Twitter et Facebook, elle explique qu'elle va désormais se débrouiller comme elle peut. "Je vais faire avec les fiches de mon copain, de mes amis, des fiches sur internet". "Ça m'a bien cassé, mais je vais m'y remettre [...] J'ai reçu beaucoup de messages de soutien."

Vu à la gare de Grenoble pic.twitter.com/2pqgz9vP4C — Citron Sorbet (@SamouSas) April 2, 2018

