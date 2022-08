Grenoble : une famille avec un bébé renversée par un scooter

Une famille, les parents et leur bébé d'un mois, a été percutée par un scooter ce jeudi soir, vers 18h15, à Grenoble, sur l'avenue Rhin et Danube. La mère de famille a été blessée à la tête. Le conducteur a pris la fuite.

Un accident de la route ce jeudi soir, aux alentours de 18h15, à Grenoble, sur l'avenue Rhin et Danube. Une famille, les deux parents et leur bébé en bas âge, a été percutée par un scooter alors qu'elle traversait sur un passage piéton. La mère de famille a été blessée à la tête et transportée par les secours à l'hôpital de Grenoble. Le père a été plus légèrement blessé, le bébé âgé d'un mois ne présentait pas de blessure apparente.

Le conducteur a pris la fuite

Le conducteur du scooter a chuté juste après l'accident mais il a pu remonter sur son véhicule et a pris la fuite. Il circulait en direction de Mistral.