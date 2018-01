Grenoble

C'est un long combat judiciaire qui s'achève pour Nathalie, la mère de Julien. Une relaxe et deux procès en appel plus tard, la belle-mère de son fils, Karine G. a été reconnue coupable d'homicide involontaire, et non pas de non-assistance à personne en danger. Elle a été condamnée lundi, un an de prison avec sursis.

Un an de prison avec sursis pour la belle-mère.

Maître Elsa Ghanassia, l'avocate de Nathalie, est satisfaite : "Ce que l'on voulait, c'est que Madame G. soit reconnue coupable. Le père de Julien, Laurent, contre lequel, en première instance, le parquet n'avait pas fait appel, est lui reconnu responsable civilement et devra verser des dommages et intérêts, solidairement, à hauteur de 35.000 euros à ma cliente, au titre du préjudice moral."

Le 28 novembre 2013, Julien, 15 ans, avalait des médicaments -trois boîtes de Colchimax, un remède contre la goutte- pour mettre fin à ses jours. Après plusieurs heures d'agonie, des diarrhées, des vomissements, il était décédé chez son père, Laurent (ses parents sont divorcés) à Saint-Quentin-Fallavier, sous les yeux de sa belle-mère, Karine, infirmière de profession, qui n'avait appelé les secours que 24 heures après. Mais c’était trop tard. Elle avait pourtant découvert des boîtes de médicaments vides, mais Julien lui avait juré qu'il n'avait rien pris.

Infirmière de profession, la belle-mère n'avait pas décelé une tentative de suicide.

En première instance, poursuivis pour non-assistance à personne en danger, elle et le père de Julien avait été relaxés par le tribunal de Vienne. Ils avaient expliqué que Julien était suicidaire. Le parquet avait fait appel du jugement uniquement pour la belle-mère. Apres un premier procès en appel reporté, en octobre 2016, dans l'attente de nouvelles expertises, un second procès en appel avait eu lieu en octobre 2017.

La cour a requalifié en "homicide involontaire" et a condamné Karine, la belle-mère, a un an de prison avec sursis, conformément aux réquisitions de l'avocat général.

"Mon fils était un ange", Nathalie, sa mère

Nathalie, la mère de Julien, était émue et soulagée à l'annonce du jugement : "Je pense à mon fils" dit-elle d'une voix étranglée par les sanglots. "On a eu raison de se battre. On va enfin, plus de 4 ans après, faire notre deuil. On ne comprenait pas pourquoi ils n'avaient pas appelé les secours plus tôt. Mon fils n'était pas le jeune qu'ils ont décrit, suicidaire... C'était un ange, un ado avec des problèmes d'ado."

Possible pourvoi en cassation

Maitre Sauvayre, l'avocat de Karine G., se dit déçu par ce jugement : "Pour moi, c'est du bricolage juridique. On a requalifié les faits en homicide involontaire pour condamner absolument ma cliente. Il fallait un coupable dans ce dossier. " Il envisage de se pourvoir en cassation.