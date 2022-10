La passagère d'une voiture prise en chasse par la police dans la nuit de mardi à mercredi à Grenoble, cours de la Libération, a été touchée mortellement au thorax. Selon les premiers éléments, des coups de feu ont été échangés entre cette voiture et la police. Le conducteur a lui été blessé.

Grenoble : une jeune femme de 18 ans tuée par la police pendant une course poursuite

Une jeune femme de 18 ans, passagère d'une voiture, a été tuée par des tirs de policiers dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h40 du matin, à Grenoble, cours de la Libération à l'angle de la rue Albert Reynier. Selon les premiers éléments, des coups de feu ont été échangés entre cette voiture et celle de la police pendant une course poursuite. On ne sait pas en revanche si la passagère a été touchée alors que la voiture roulait ou si elle était à l'arrêt.

Le conducteur d'une vingtaine d'années a lui été blessé et transporté au CHU de Grenoble. En revanche, aucun policier n'a été touché.