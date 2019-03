DIRECT - Grenoble : près de 2000 personnes à une marche blanche après la mort de deux jeunes du quartier Mistral

Trois jours après la mort de deux jeunes à scooter, poursuivis par la police à Grenoble (Isère), près de 2000 personnes ont pris part à une marche blanche en mémoire d'Adam et Fatih mercredi dès 16h30. Le cortège était très encadré par les forces de police, tenu à l'écart de la presse.

La marche silencieuse en hommage à Adam et Fatih, deux jeunes morts en scooter samedi soir dans la périphérie grenobloise

Grenoble, France

Près de 2000 personnes ont pris part mercredi à une marche blanche en hommage à Adam, 17 ans, et Fatih, 19 ans, deux jeunes morts samedi soir sur un scooter après une course-poursuite avec la police. Le cortège encadré par les forces de police est parti dès 16h30 depuis quartier Mistral. Le défilé doit se rendre jusqu'au lieu de l'accident. Les parents des deux victimes devraient y prendre la parole.

Samedi dernier, les deux jeunes hommes se sont tués à scooter alors qu'ils étaient poursuivis par la police, un drame qui a très rapidement déclenché des nuits de violences dans le quartier Mistral.

Dans la marche silencieuse

17h40. Un moment de forte émotion. Les familles des victimes Adam et Fetih sont applaudies après un moment de recueillement sur les lieux de l'accident de scooter.

© Radio France - Véronique Pueyo

17h30. La foule fait une haie d'honneur aux familles des deux victimes. Les proches d'Adam et Fetih se sont rendus sur les lieux de l'accident pour s'y recueillir.

© Radio France - Véronique Pueyo

17h15. Une partie du défilé est stoppé. Il est demandé à la foule de ne pas aller plus loin pour laisser les familles se recueillir sur les lieux du drame.

© Radio France - Véronique Pueyo

17h00. Un cortège sous tensions. Les 2000 personnes qui participent à la marche blanche et ont le visage fermé, sans expression. Adultes, enfants, personnes âgées ont pour consigne de ne pas parler à la presse. Ceux-ci sont entourés par un service d'ordre. Tous avancent en silence. Certains portent un tee-shirt avec le visage d'Adam ou Fatih, les deux victimes. D'autres portent une rose à la main. Une participante au défilé rappelait en marchant que "la jaine ne sert à rien". L'une des deux victimes, Adam a déjà inhumé à la mosquée d’Échirolles.

© Radio France - Véronique Pueyo

16h45. Toujours des questions et des tensions. L'avocat de la famille Soli, Maître Giraud, "à partir du moment où les services de police souhaitent procéder à une interpellation (...), cette opération doit être stoppée lorsqu'elle fait encourir un risque aux usagers ou aux personnes concernées".

L'avocat de la famille Soli, Maître Giraud, "à partir du moment où les services de police souhaitent procéder à une interpellation (...), cette opération doit être stoppée lorsqu'elle fait encourir un risque aux usagers ou aux personnes concernées" Copier

16h40. Les traces des dernières nuits de violences. La marche silencieuse passe près des carcasses de voitures brûlées lors des nuits de violences dans le quartier Mistral à Grenoble.

© Radio France - Véronique Puyeo

16h35. La famille des deux victimes Adam et Fatih sont en tête du cortège silencieux. Quelques élus ont également pris part à la marche silencieuse depuis le quartier Mistral.

© Radio France - Véronique Pueyo

16h30. Début du défilé en silence. Sur une banderole, on peut lire "Adam et Fatih, que justice soit faite". Il est aussi fait allusion à la mort de Zyed et Bouna, en région parisienne, le 27 octobre 2005.

© Radio France - Véronique Pueyo

16h20. La famille d'Adam Soli appelle au calme. Adam Soli était le seul garçon d'une famille qui compte plusieurs filles qui ont bien réussi dans la vie. Il a été élevé par sa mère et son père. Ce dernier, Hassan Soli, a lancé un appel au calme la veille, "que les violences qu'on a connu ces dernières nuits ne se reproduisent plus pour la mémoire de son fils".

16h15. "Plus jamais ça". La marche silencieuse en hommage aux deux jeunes du quartier Mistral, morts samedi soir sur un scooter, n'a pas encore débuté à Grenoble. La presse a interdiction de poser des questions aux participants.

© Radio France - Véronique Pueyo

16h00. La foule se rassemble. Avant la marche silencieuse dans le quartier Mistral à Grenoble, la presse est tenue à l'écart. Les familles iront seules se recueillir sur les lieux de l'accident.

© Radio France - Véronique Pueyo