Ils se disent victimes "d'outrage public à la pudeur". Lassés par la présence de prostituées, de leurs clients et de voyeurs sur la voie publique, des habitants et des commerçants du quartier Foch à Grenoble ont lancé une pétition pour interpeller les autorités et demander plus de surveillance.

Grenoble, France

Ils en ont marre de voir des prostituées, leurs clients et des voyeurs faire leurs affaires au vu et au su de tous, en bas de chez eux, et notamment à proximité du square Saint-Georges. Des habitants du quartier Foch à Grenoble ont lancé une pétition il y a quelques jours. Les voyeurs vont "finir d'assouvir leur plaisir dans des coins, parce qu'ils n'ont pas dû pouvoir payer les prostituées". "Ça, on n'en veut plus", raconte Christine Bourquardez, commerçante dans le quartier.

Un problème qui dure depuis cinq ans

"C'est une situation qui empire. Elle dure depuis 2012-2013. À l'époque, il y avait des prostituées de différentes communautés qui tournaient dans le quartier, allaient faire leurs affaires dans des recoins sombres, dans des garages souterrains. Sur les conseils des institutions publiques et de la police, on a fermé tous ces endroits parce qu'on a dit que la seule solution étaient de les empêcher de travailler. Et aujourd'hui, elles travaillent sur le domaine public devant tout le monde", explique la commerçante qui se dit, avec ses voisins - adultes et enfants -, "victime d'atteinte à la pudeur".

Des drones pour surveiller la zone

Ce groupe d'habitants réclament la mise en place de caméras de vidéosurveillance, "ou éventuellement de faire décoller des drones de temps en temps pour filmer ce qu'il se passe". "Nous demandons aussi la création d'une sorte de sentinelle avec des contrôles d'identité aux alentours des parcs à Grenoble", précise Christine Bourquardez qui dit avoir déjà distribué 1.500 pétitions dans les commerces et les cages d'escaliers du quartier.