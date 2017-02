Grenoble : une résidence du campus universitaire en feu, vingt étudiants légèrement blessés

Un incendie s'est déclenché ce vendredi, vers 10h30, à la résidence universitaire Condillac sur le campus universitaire de Saint-Martin- d'Hères près de Grenoble, en Isère. Vingt-deux étudiants ont été intoxiqués, les pompiers sont sur place ce midi,mais l'incendie est en passe d'être maîtrisé.

12h22 - Un numéro d'urgence pour prendre des nouvelles : 0.800.00.06.38

Si vous êtes inquiets, un numéro d'appel d'urgence a été mis en place par la préfecture. Vous pouvez appeler le 0.800.00.06.38 pour prendre des nouvelles de vos proches.

12h10 - La préfecture confirme 22 blessés légers

Alexander Grimaud, le chef de cabinet du préfet, a confirmé sur France Bleu Isère, le bilan de 22 personnes blessées. Elles ont été intoxiquées par les fumées et quatre d'entre elles ont bien du être hospitalisées. Le directeur du cabinet confirme également qu'il "n'y a pas de risque d'effondrement du bâtiment".

12h02- Selon David Queiros, le maire de Saint-Martin-d'Hères , "il n'y a pas de risque d’effondrement du toit"

Selon le maire de Saint-Martin-d'Hères, la commune où se trouve le campus, "à priori plus personne n'est à l'intérieur mais une seconde vérification est en cours, on devrait avoir des nouvelles dans une heure car c'est un travail très minutieux" La police municipale a donné l'alerte et les secours ont pu intervenir rapidement. "Le bâtiment de menace pas de s'effondrer affirme-t-il.

11h52 - Sur place, des flammes se dégagent encore des 3e et 5e étages du bâtiment

Le feu a pris dans une partie des bâtiments qui n'est pas encore rénovée, c'est l'un des plus vieux de la résidence. Le feu a pris au 3e étage, mais la façade est noircie jusqu'au 5e étage.

Il semblerait que le toit risque de s'effondrer. Le feu n'est pas complètement éteint et au moins une dizaine de véhicule de pompiers sont toujours sur place selon notre reporter sur place. De la fummée se dégage encore du 5e étage et les pompiers progressent à l'intérieur du bâtiment.

D'importants panaches de fumée sortent encore des étages de la résidence Condillac. © Radio France - Laurent Gallien

11h32 - La préfecture demande de ne pas s'approcher des lieux de l'incendie

Une cellule de crise a été mise en place à la Préfecture, et une autre a aussi été ouverte sur place. La préfecture de l'Isère demande aux citoyens de ne pas s'approcher des lieux pour ne pas gêner l'opération. Le bâtiment comporte 400 chambres. Selon l'université, une centaine de personnes habitent à l'endroit où s'est produit l'incendie.

11h00 - Au moins dix-huit étudiants blessés

Au moins dix-huit étudiants ont été intoxiqués par les fumée et évacués, dont quatre ont du être hospitalisés à l'hôpital de la Tronche. On ne sait toujours pas si des étudiants sont coincés dans le bâtiment, mais les pompiers ont évacués les alentours car le toit menace de s'effondrer.

10h15 - Incendie signalé

Un incendie s'est déclaré ce vendredi matin dans la partie ouest de la résidence Condillac, une résidence universitaire sur le Campus de Grenoble, en Isère. Le feu est parti du troisième étage à la résidence Condillac, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, au 1220 rue des résidences, vers 10h30. Les pompiers se sont rendus sur place ils ont effectués "plusieurs sauvetages".

