Grésilles FC : sanctions allégées pour le club de foot après l'agression d'un arbitre

Les sanctions prises par le district de Côte-d'Or à l'encontre du Grésilles FC après l'agression d'un arbitre en octobre dernier ont été annulées par la commission d'appel de la Ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté. Les nouvelles sanctions sont plus proportionnées, estime la Ligue

Un arbitre et son drapeau (illustration)

Après l'agression d'un arbitre et d'un assistant lors d'un match du Grésilles FC le 24 octobre dernier, le district de Côte-d'Or a pris des sanctions particulièrement lourdes. Décisions en appel par le club de football amateur qui a en partie obtenu gain de cause.

La commission d'appel de la Ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté a décidé d'annuler la décision du district pour "vice de procédure et vice de forme". Dans le détail, si la Ligue reconnait la gravité des faits qui se sont déroulés pendant le match, elle estime qu'il y a eu des problèmes au niveau des convocations, que certaines personnes n'ont pas été entendues alors qu'elles auraient dû l'être et que certaines sanctions n'avaient rien à voir avec l'affaire en question.

Pour la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, "il ne fait aucun doute que la responsabilité du club est engagée. Mais il fallait des sanctions proportionnées."

Une équipe suspendue jusqu'à la fin de la saison

Alors que le district prévoyait de suspendre plusieurs équipes pour plusieurs années, la Ligue s'en tient à la suspension de la seule équipe séniors A, qui jouait ce jour-là, jusqu'à la fin de la saison. Automatiquement, l'équipe A sera rétrogradée en division inférieure la saison prochaine.

Sécurisation du stade

Pour prévenir d'autres débordements, la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté demande aussi des aménagements du stade Epirey. Le terrain stabilisé n'a plus le droit d'accueillir de matches de football à 11 pour des compétitions tant qu'il n'est pas homologué par le district.

Le terrain en herbe, qui est le plus utilisé, est suspendu pour les équipes A et B jusqu'à ce que des travaux soient fait. La Ligue réclame notamment la création d'un tunnel d'accès pour les officiels, un grillage, le filtrage des spectateurs avant le match, et la mise en place d'un service de sécurité pour les matches à domicile.

Sanctions individuelles contre certains joueurs

Les sanctions individuelles prises à l'encontre des joueurs impliqués dans les violences sont, elles aussi, allégées. Un joueur est suspendu pour 8 ans, un autre pour 3 ans et des sanctions ont été prises à l'encontre de plusieurs personnes allant de 6 mois à 15 matches de suspension.

Le procès verbal sera publié dans le courant de la semaine prochaine. Les différentes parties peuvent encore décider de saisir la juridiction administrative.