Grésivaudan : un retraité gravement blessé en ski de randonnée

Un homme de 57 ans a été transporté au service déchoquage du CHU de Grenoble dans un état grave après une chute en ski de randonnée dans le Grésivaudan. C'est l'hélicoptère de la CRS de Savoie qui est intervenu de dimanche matin vers 9 heures pour le secourir.

La victime, un isérois à la retraite, se promenait avec des amis et de la famille dans la vallée du Grésivaudan lorsqu'il a glissé à cause de la neige dure. Il a dévissé sur une pente raide et il a chuté sur le flanc sur 150 mètres. Présentant de nombreuses écorchures et étant traumatisé, l'homme a été transporté au CHU de Grenoble, tout comme son fils d'une vingtaine d'années. Paniqué après le chute de son père, il est lui aussi tombé, se blessant à l'épaule.