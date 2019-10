Soutiens-gorges et deuil national : le maire de Grésy-sur-Isère visé par une plainte pour outrage au drapeau

Grésy-sur-Isère, France

Une plainte a été déposée pour outrage au drapeau contre le maire de Grésy-sur-Isère (Savoie), François Gaudin. Lundi 30 septembre, jour de deuil national en hommage à l'ancien président de la République Jacques Chirac, les drapeaux des mairies ont été mis en berne, partout en France. Ce fut également le cas à Grésy-sur-Isère. Mais au même moment, sur la façade de la mairie, une guirlande de 150 soutiens-gorges était accrochée à l'occasion d'Octobre rose, une opération de sensibilisation et de prévention du cancer du sein. Les drapeaux en berne et les soutiens-gorges, c'est ce qui n'a donc pas plu à celui qui a porté plainte, et qui n'est autre que l'ancien premier adjoint de l'actuel maire. Philippe Troutot, aujourd'hui conseiller municipal, se dit indigné par cette cohabitation malheureuse : "Il y a un temps pour chaque événement. Et là, nous aurions dû être dans la sobriété, dans l'humilité, dans le respect."

Unanimité contre la plainte

Philippe Troutot rappelle également qu'il est "un grand défenseur de la prévention contre le cancer du sein", mais d'après lui "cette guirlande aurait dû être décrochée pour respecter le deuil national". Dans le village, en revanche, le son de cloche est bien différent. France Bleu a interrogé une dizaine d'habitants. Ces derniers ne comprennent pas cette plainte. C'est le cas de Fabienne : "C'est ridicule ! Au contraire, je trouve que ce qu'a fait la mairie pour Octobre rose est très bien. Et je ne vois pas l'intérêt de faire autant de cinéma pour ça." Idem du côté de Carine : "Je ne vois pas où est l'outrage. Ce n'est pas par obscénité que sont accrochés ces soutiens-gorges, mais c'est par rapport à la maladie !"

Jacques Chirac aurait apprécié cette opération" - François Gaudin, maire de Grésy-sur-Isère

Et forcément le maire est d'accord avec ses administrés. François Gaudin ne voit pas le problème dans cette cohabitation entre hommage à l'ancien président et soutiens-gorges, bien au contraire : "Je tiens à rappeler que Jacques Chirac était l'instigateur du premier Plan cancer. Même lui aurait apprécié cette opération. C'est même un bel hommage que nous lui rendons en organisant des opérations de solidarité de ce type-là. Mais au fond, cette polémique est ridicule." La guirlande est composée de plus de 150 soutiens-gorges donnés par une bonne partie des administrées du village mais également par des habitantes de communes limitrophes.

Dialogue impossible

Reste une question : pourquoi ne pas régler cette histoire à l'amiable ? Réponse : parce que le dialogue est impossible entre le maire et le conseiller municipal. "J'ai envoyé un message au maire pour que nous en discutions, se rappelle Philippe Troutot, mais j'ai eu une fin de non recevoir de sa part." Et pour cause, les deux hommes sont en froid, notamment depuis que le maire a démis Philippe Troutot de ses fonctions de premier adjoint. Alors, est-ce que cette plainte est une vengeance ? "Aucun sentiment de vengeance, aucun !", se justifie, catégorique, Philippe Troutot. En attendant, même si cette histoire peut prêter à sourire, le maire du village a tout de même été entendu par les gendarmes, "qui ont été très sympathiques", conclut l'édile.