Grève à l'école : près de 2.000 enseignants dans les rues de Rouen

"Ce ne sont pas les protocoles qu'il faut alléger, c'est Blanquer qu'il faut virer" a-t-on pu entendre scandé dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) ce jeudi.

Ils étaient près de 2.000 manifestants, d'après les syndicats, parmi lesquels des enseignants de la maternelle à la terminale mais aussi des surveillants, des infirmiers scolaires à avoir répondu à l'appel pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires.

Des protocoles compliqués à tenir

La semaine de la rentrée "c'était l'enfer" témoigne Cécile. "J'ai des élèves cette semaine qui ont été deux ou trois fois cas contact. Qui sont revenus et puis repartis !" explique la professeure d'histoire-géographie du collège d'Yvetot qui s'inquiète de "la continuité pédagogique. Ce n'est pas possible parce que les élèves partent plusieurs jours. On est obligé de ralentir la cadence et pour terminer les programmes, cela va être extrêmement compliqué".

Le cortège des manifestants de l'éducation nationale dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Quid du brevet et du baccalauréat ?

Ce problème là touche tous les niveaux. Les professeurs ont bien du mal à faire cours à ceux qui sont présents tout en suivant à distance les absents. Et l'inquiétude commence déjà pour les 3ème qui ont le brevet à la fin de l'année et pour les lycéens qui auront des épreuves anticipées du baccalauréat dès le mois de mars.

"Monsieur Blanquer, je sais bien que ce n'est pas lui qui décide des conditions sanitaires mais il est ministre de l'éducation nationale, il pourrait décider par exemple de repousser les épreuves de mars en juin" propose Jean-Luc, professeur de mathématiques au lycée Flaubert de Rouen.

Absence d'anticipation et de dialogue

Car ce qui cristallise la colère des enseignants dans ce cortège ce ne sont pas tant les errements dans les protocoles que l'absence d'organisation globale. Beaucoup conviennent que la situation est difficile et qu'il n'y a sans doute pas de protocole miracle mais après pratiquement deux ans de crise "on attend toujours les masques, les remplaçants, les capteurs de Co2..." se désole encore Jean-Luc. "Il faudrait peut-être embaucher, anticiper" et surtout dialoguer demandent les enseignants qui font part d'un sentiment de mépris à leur endroit et d'une grande lassitude.