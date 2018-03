Île-de-France, France

Une moyenne qui recouvre des situations très différentes lors de la grève jeudi. Il y a des ligne où aucun train ne circule. C’est le cas de la ligne U qui fait La Défense- la Verrière (78) Ou encore du RER D ou la circulation sera complètement interrompu sauf sur la branche Villiers-le-Bel et Paris-Melun ou seul un train sur quatre train circulera en heure de pointe. Et attention, les interconnexions sont suspendues à la gare du Nord et à la gare de Lyon. Pas de train non plus sur la ligne P , sauf sur les branches Meaux et Château-Thierry ou 1 train sur 3 va circuler. Et sur la ligne R ou ça ne roule qu’a Montargis . Sinon, la SNCF annonce un train sur 3 sur le RER C , le RER E, les ligne H, J, L et la branche nord du RER B . Le traffc sera meilleur sur la branche Sud du RER B gérée par la RATP avec 3 trains sur 4 en circulation. Même chose sur le RER A , 3 trains sur 4 sauf sur la branche Cergy-Poissy ou vous devrez vous contentez d’un train sur deux .

En revanche les métros et les tramways vont fonctionner normalement.

Prévisions de trafic SNCF pour ce jeudi. Attention, aucun train sur de nombreux secteurs (Dreux, Provins, Corbeil, Montereau...) pic.twitter.com/jCliUNxoPl — AUT FNAUT IdF (@Asso_usagersidf) March 21, 2018