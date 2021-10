Grève à Labeyrie : deux opérations escargots prévues ce vendredi vers Dax

Des salariés grévistes de Labeyrie vont mener deux opérations escargots ce vendredi matin dans les Landes, l'une au départ de Saint-Geours-de-Maremne (40), l'autre au départ de Came (64). Les deux cortèges prendront la direction de Dax.

Alors que le mouvement de grève dure depuis 14 jours sur les sites de Labeyrie à Saint-Geours-de-Maremne (Landes) et à Came (Pyrénées-Atlantiques), des salariés ont décidé de mener des opérations escargots ce vendredi 29 octobre dans les Landes. Les grévistes réclament une hausse générale des salaires et de meilleures conditions de travail. C'est la revalorisation du Smic, au début du mois, qui a déclenché ce mouvement de colère. Des salariés, dont la rémunération se trouvait jusqu'alors au dessus du salaire minimum, se sont retrouvé avec un revenu équivalent au Smic. Les syndicats, faute d'avancée suffisantes selon eux lors des négociations avec la direction, appellent à poursuivre le mouvement.

Perturbations sur les routes à partir de 9h30

Remontés contre leur direction, des salariés entendent mener des opérations escargots ce vendredi matin. L'une partira du site de Saint-Geours-de-Maremne à 9h30, les voitures des grévistes emprunteront la D824 puis entreront dans le centre-ville de Dax, où l'arrivée est prévue à 11 heures. Dans le même temps, une autre opération escargot partira du site de Came et prendra la direction de Dax en passant par la D33 puis la D6. Les deux opérations escargots se rejoindront sur la place Saint-Pierre à Dax.