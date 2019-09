Grève aux Urgences de Trévenans : le mouvement entre dans son 75ème jour, action symbolique ce mardi

Le collectif inter-urgences de l'hôpital Nord Franche-Comté situé à Trévenans, ainsi que les syndicats et la CNI, la Coordination Nationale Infirmière, organisent ce mardi, de 8h à 20h, un relais de 75 kilomètres autour du rond-point en contre-bas de l'Hôpital Nord Franche Comté pour marquer le 75e jour de grève aux urgences.

Cette action se tiendra en marge de l'Assemblée Générale de tous les collectifs inter-urgences qui a lieu ce mardi à Paris et au lendemain des annonces de la ministre de la Santé. Agnès Buzyn a promis ce lundi de consacrer "plus de 750 millions d'euros" entre 2019 et 2022 pour la "refondation des services d'urgences", touchés par un mouvement de grève inédit de près de six mois.

Pas d'ouvertures de lits ni de recrutements

Cette somme, qui ne s'ajoutera pas au budget déjà prévu pour les dépenses de santé mais sera puisée dans des crédits existants, servira à financer diverses mesures visant à désengorger les urgences en s'appuyant davantage sur la médecine de ville et en accélérant les prises en charge. Mais à ce stade, le ministère ne prévoit pas d'ouvertures de lits ni de recrutements de personnels, comme le réclament les grévistes.

Déjà un marathon fin juillet

Fin juillet, un infirmier du service des urgences de l'Hôpital Nord Franche-Comté avait couru un marathon de 42,5 kilomètres. Il avait tourné pendant près de 4h30 autour du rond-point situé juste en face de l'établissement pour alerter sur la situation des urgences partout en France.

