Grève dans la Justice : "La situation est extrêmement compliqué à Brest"

"La situation est extrêmement compliquée à Brest", témoigne Audrey Berrier, juge et membre de l'USM à Brest alors que magistrats, greffiers et avocats se mobilisent pour plus de moyens à la mi-journée.

Des juges, des greffiers des avocats, à partir de 13h30 sur les marches du palais de justice de Brest. "C'est inédit", commente Audrey Berrier, juge d'application des peines et de déléguée de l'USM (Union syndicale de la magistrature) au tribunal judiciaire de Brest.

"La situation est extrêmement compliquée à Brest. Depuis plusieurs années, on alerte sur le sous-effectif qui affecte les effectifs de magistrats et de greffiers, ça se traduit par notre juge des libertés et de la détention en arrêt longue maladie depuis novembre 2020, le juge des contentieux qui a démissionné et un poste de juge d'applications des peines vacant."

On est deux pour faire le travail de trois !

Audrey Berrier est elle-même "JAP", elle connaît donc les conséquences : "On est deux pour faire le travail de trois juges, on en est incapables ! Nous avons les piles qui s'entassent, notamment des dossiers avec de forts enjeux, ceux de personnes condamnées pour violences conjugales, avec interdictions de contact, de paraître qu'elles ne respectent pas. On en est informés mais on ne peut pas traiter ces incidents, avec des risques de passer à côté. On fait ce qu'on peut mais on ne peut pas faire le travail de trois juges."

Plus de compétences, mais pas plus de moyens

En octobre, le tribunal de Brest a obtenu une nouvelle compétence, celle des atteintes à l'environnement pour toute la Bretagne. "On n'a pas plus de moyens, on n'a pas été consultés, nous avons indiqué au président et au procureur que nous sommes dans l'incapacité de le faire fonctionner. Pendant la session 2020-21 c'était compliqué d'avoir trois juges pour former une cour d'appel. Alors à moyens constant plus de travail, on ne peut pas juger, il n'y a rien, pour l'instant c'est une coquille vide."

Autre problème dénoncé à Brest, le manque de place, le président estime qu'il faudrait 200 m2 de plus. Conséquence pour Audrey Berrier : "On partage les bureaux, on a des locaux vétustes : Un morceau de plafond est tombé sur deux juges, où vont ils travailler ? On n'a que deux salles!"