Grève dans les transports : opération covoiturage solidaire avec France Bleu Lorraine

Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève pour la défense du pouvoir d'achat, ce jeudi 29 septembre. En Moselle, le trafic des trains s'annonce très perturbé, avec notamment onze trains vers le Luxembourg supprimés le matin.

Appelez-nous pour proposer des places de covoiturage pour jeudi

Pour vous permettre de vous organiser, France Bleu vous propose d'appeler pour proposer des places dans vos voitures, sur le trajet vers le travail, ce jeudi matin.

Vous pouvez appeler entre 16h et 19h pour proposer vos services de covoiturage. Indiquez-nous votre trajet et on se charge de faire le lien !

France Bleu Lorraine, solidaire avec vous, vous proposera également des points réguliers avec le CISGT, qui contrôle la circulation sur l'Autoroute A31, entre 6h et 9h.