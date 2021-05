Il n'a pas vu son fils depuis un an, à Thonon-les-Bains un père est en grève de la faim depuis 15 jours

Un père de famille haut-savoyard est en grève de la faim depuis deux semaines devant le palais de justice de Thonon. Il n'a plus vu son fils depuis un an, suite à son divorce, et veut alerter sur sa situation. Michael Berthaux est convoqué la semaine prochaine devant un juge.

Depuis quinze jours, un papa haut-savoyard est en grève de la faim devant le palais de justice de Thonon-les-Bains. Michael Berthaux n'a pas vu son fils de 6 ans depuis bientôt un an. Sans raison valable, si ce n'est celle d'avoir divorcé estime-t-il et surtout sans explication de son point de vue. L'enfant vit avec sa mère qui a déménagé depuis peu à Bonneville.

Des visites de plus en plus rare... jusqu'au néant

La semaine prochaine, le 18 mai, il est convoqué devant le juge des affaires familiales mais il craint comme depuis trois ans, date du divorce, de se voir accordé de brèves et rares rencontres.

Depuis trois ans Michael Berthaux vit au rythme des décisions et des droits de visite accordés ou pas par le juge des affaires familiales de Thonon-les-Bains. Tantôt un jour pas mois, tantôt une fois par semaine mais pas chez lui, et jusqu'à plus rien depuis un an.

Je suis traité comme un délinquant. Qu'est-ce que l'on me reproche ? J'ai tout pour l'accueillir"

En juillet 2020, Michael Berthaux avait déposé une requête pour que son fils vive avec lui. En retour il a été convoqué pour une audience la semaine prochaine, le 18 mai, soit 10 mois plus tard. Dans la réponse à son courrier le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, François Bouriaud, concède des délais de traitement des affaires familiales très longs, trop long et qu'il travaille à y remédier.

Il souligne par ailleurs que le plaignant aurait pu saisir le juge par une démarche appropriée et obtenir une audience plus proche, ce à quoi Michael Berthaux répond qu'il n'a plus les moyens de payer un avocat..