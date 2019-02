Grève, défilés et perturbations en Bretagne pour une hausse des salaires et plus de justice fiscale

Par Aurélie Lagain, France Bleu Breizh Izel

Appel à la grève et à la manifestation à l'appel de la CGT dans toute la France... Jusqu'à Belle-Ile-en-Mer ce mardi pour plus de justice fiscale et une hausse des salaires.