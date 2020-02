Grève des avocats à Bourges : au moins six mois de retard pour les affaires traitées par la cour d'appel

La Cour d'appel de Bourges sort du silence face à la grève des avocats. Le mouvement dure depuis huit semaines pour protester contre la réforme des retraites. Mais cela a des conséquences : la semaine du lundi 17 au vendredi 21 février, 174 dossiers ont été renvoyés. Et c'est comme ça chaque semaine depuis le début de cette grève. Les affaires s'accumulent. Dans le meilleur des cas, elles ne seront pas traitées avant six mois. En matière sociale, les dossiers sont même renvoyés en 2021.

Des personnes restent en détention provisoire en attendant

Un retard préjudiciable pour les justiciables. "Il y a déjà le préjudice de la personne qui souhaite être jugée et fixée sur son sort. Car il y a des personnes en détention provisoire qui contestent leur culpabilité. Donc leur intérêt est de pouvoir être jugée au plus vite", explique Marie-Christine Tarrare, procureure générale près la cour d'appel de Bourges. "Et pour les victimes, on recule d'autant la décision de justice et l'examen de leur dossier", ajoute-t-elle au micro de France Bleu Berry.

Des procès d'assises ont également été renvoyés. "Les victimes s'étaient préparées à la confrontation difficile avec la personne qui est désignée comme étant leur agresseur. Elles vont devoir à nouveau entrer dans une phase d'attente et repasser par des moments compliqués", précise Marie-Christine Tarrare.

Du travail supplémentaire pour le personnel judiciaire

Sans compter que tous ces reports entraînent du travail supplémentaire. "Ça nous amène à constituer du stock. Pour le greffe, ça nécessite de refaire tout le travail de convocation, d'envoi des documents, d'enregistrement. Nous avons déjà des greffes qui sont en difficulté, qui font face à des postes vacants, à des effectifs fragilisés. Cela va également provoquer des difficultés de fonctionnement", explique Marie-Christine Tarrare, procureure générale près la cour d'appel de Bourges.