Grève des avocats : embouteillage en vue au tribunal d’Albi

Albi, France

Ce mardi, trois grosses affaire ont été renvoyés au tribunal correctionnel d’Albi. Un homme, suspecté de revente de drogue et qui attend depuis presque un an son procès, est retourné à la maison d’arrêt sans avoir été jugé. Lundi, 90 avocats venus des barreaux de Montauban, Rodez et Castres sont venus empêchés les Assises de se tenir. Le procès, une affaire de viol, a été repoussé à 2021. Le nouveau bâtonnier Maitre Jean-Baptiste Allary comprend les difficultés des plaignants dont les procès ne peuvent se tenir. Mais il fera aussi tout pour qu’aucune audience n'ait lieu dans le tribunal tarnais. "On est beaucoup plus écouté depuis qu’on bloque tout. Un jour par ci, un jour par-là, le ministère s’en fichait." Il va donc demander le renvoi pour toutes les affaires. Et il est également prêt à mettre en place la grève du zèle.

Inquiétude des magistrats

Le procureur d’Albi Alain Berthomieu a du se prononcer sur les demandes de renvoi liés à la grève des avocats. Devant le tribunal il dit entendre le raisons du mouvement des avocats. Mais en ajoutant "Ceci étant dit, ces renvois sont pour moi un motif d’inquiétude." Et le magistrat à la tête du parquet a insisté. "Derrière ces renvois, derrière ce mouvement, il y a des gens. Des hommes et des femmes qui attendent en détention provisoire. Des prévenus nous ferons le reproche que la justice tarde trop." Le procureur s’est aussi fait le porte-parole des victimes en évoquant leur état psychique fragile.

Mais ce qui tracasse le plus le parquet, c’est que la justice est déjà débordé. "Nous n’avons pas de solutions de remplacement. Nous n’avons pas la possibilité d’organiser de nouvelles audiences avant l’été." affirme le procureur. Certaines affaires ne seront donc pas audiencées avant septembre. Pour les assises aussi il y aura embouteillages. Et il poursuit à l’adresse des avocats : "Il faut une logique d’intérêt général. Il faut retrouver une famille judiciaire".

Les barreaux de Castres, Montauban et Rodez sont venus en renfort pour perturber les assises. © Radio France - SM

Conserver leur caisse autonome de retraites

Très mobilisées depuis des mois, les avocats français ne veulent pas de la réforme des retraites. Ils refusent d'intégrer le système universel prévu dans cette réforme, et demandent à conserver leur caisse autonome et solidaire.