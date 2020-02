Grève des avocats : renvoi d'un procès pour viol aux assises de la Sarthe

Le Mans, France

La première affaire de la session qui devait s'ouvrir ce lundi 3 février 2020 aux assises de la Sarthe n'a pas pu être jugée : l'audience est renvoyée, en raison de la grève des avocats contre la réforme des retraites. L'accusé devait être jugé pour viol.

Cet homme de 45 ans est en détention provisoire depuis maintenant plus de deux ans. Sa demande de remise en liberté a été rejetée ce lundi.

Un mois de gève pour les avocats du Mans

Les avocats du barreau du Mans sont en grève depuis un mois. Une nouvelle assemblée générale doit se tenir ce mardi pour décider des suites du mouvement.

La réforme prévoit d'intégrer le régime autonome des robes noires dans le régime de retraite universel. Mais les avocats refusent de sacrifier un modèle qui marche, selon Boris Marie, bâtonnier. " En 1946, on nous a dit : débrouillez vous ! Alors nous avons mis en place un système assez égalitaire qui permet aux cabinets les plus aisés d'aider les plus modestes, qui respecte la parité homme/femme, les carrières interrompues et qui, en plus, est équilibré avec même des réserves dont une partie est reversée au régime général".