Grève des bus à Perpignan : quand les syndicats attendent le maire de Perpignan à la sortie de France Bleu Roussillon

Invité ce mardi sur France Bleu Roussillon pour s'exprimer sur la grève des bus qui s'éternise à Perpignan, Jean-Marc Pujol est tombé, à la sortie du studio, sur des délégués syndicaux de la CTPM. Le maire de Perpignan leur a promis de "jouer les médiateurs" avec la direction de l'entreprise.

Jean-Marc Pujol pris par surprise. Les délégués syndicaux de la CTPM ont profité de la venue du maire de Perpignan ce mardi matin dans les locaux de France Bleu Roussillon pour l'interpeller concernant la grève qui entre aujourd'hui dans sa troisième semaine. Jean-Marc Pujol a accepté de s'entretenir, dans le calme et en tête à tête, avec ces représentants du personnel pendant une demi-heure dans une des salles de réunion de France Bleu Roussillon. Après avoir demandé à l'antenne "aux grévistes de lever le blocage du dépôt de la CTPM" dans le quartier du Vernet à Perpignan, le maire et président de l'agglomération de la capitale du Roussillon a assuré aux salariés qu'il allait "prendre contact avec la direction de l'entreprise et jouer les médiateurs". "D'ici la fin de la matinée, nous devrions être reçus pour sortir de cette situation critique " avance Franck Raynaud, le délégué CGT de la CTPM qui a participé à cette entrevue.

Si les bus scolaires ont repris du service ce mardi matin, très peu de bus circulent sur les lignes régulières de la CTPM dans l'agglomération de Perpignan. D'après les syndicats, "95 % des salariés en CDI sont en grève" depuis le 18 avril. Ils réclament des hausses de salaires, plus de sécurité et des bus plus récents.