Grève des greffier à Limoges : "On aimerait avoir un salaire à la hauteur de nos fonctions"

Pourtant, ils n'ont décidé d'arrêter leur combat. Ce lundi matin, à l'ouverture de la cité judiciaire de Limoges à 8 heures et demie, ils étaient tous là, accompagnés de quelques magistrats et avocats, notamment le bâtonnier de Limoges. Une trentaine de greffiers sont en grève ce lundi pour demander de meilleures conditions de travail .

"On continue de se mobiliser parce que l'on a, pour l'instant, pas de nouvelles propositions. En tout cas, ce que l'on a entendu ne nous convient pas", précise Sophie Rillou, greffier au tribunal de Limoges. Ils ont au moins obtenu le recul du ministère de la Justice sur la première proposition de grille de salaire, "pour gagner quelques miettes, entre 40 et 50 euros nets". "On a eu un accord de méthode sur de nouvelles négociations qui sont encore en cours jusqu'à fin septembre et la grille qui nous avait été proposée ne sera pas mise en application", se réjouit-elle.

13% de moins que d'autres fonctionnaires

"On aimerait avec un salaire à la hauteur de nos fonctions, comme l'on eu certains fonctionnaires d'autres ministères que celui de la Justice", poursuit Sophie Rillou. "Le rapport du comité des états généraux de justice, qui ont eu lieu en janvier 2022, indiquait que les greffiers sont moins bien payés que les autres fonctionnaires de catégorie B de 13% en moyenne", explique encore Sophie Rillou.

Ce mardi, ils ne seront pas grève mais accueilleront les justiciables à la cité judiciaire vêtus de leurs robes noires. Une nouvelle journée de grève est également prévue en début de semaine prochaine.