Grève des greffiers au tribunal de Valence : des procès repoussés

Dix des onze affaires jugées en comparution immédiate ce lundi 11 septembre au Tribunal de Grande Instance de Valence ont été reportées du fait de la grève des greffiers, ainsi que l'intégralité des dossiers en CRPC (plaider coupable). 55 des 108 personnels précisément protestent, à la veille de négociations promises par le Ministère. Augmentés de seulement 1,5% cette année, bien moins que l'inflation, les greffiers ont l'impression d'être à la fois sous-payés mais aussi sous-reconnus par rapport à leur importance dans le fonctionnement de la justice.

Non seulement la présence des greffiers est indispensable dans un procès, mais c'est aussi lui qui authentifie toute décision rendue par un juge. "On aimerait passer en fonctionnaire de catégorie A, c'est-à-dire pouvoir obtenir le statut cadre, on a un savoir-faire reconnu, même les magistrats disent que sans nous ils seraient perdus. On fait le travail de l'ombre, on prépare les dossiers, on réalise le suivi, les gens se tournent vers nous. Donc on demande plus de reconnaissance, l'augmentation de salaire qui va avec, et puis plus de moyens au global, il y a besoin d'embauches, on commence à avoir des burn-out", détaille Stéphanie Picot, greffière au tribunal de police.

Les greffiers ont lu leur motion en ouverture de l'audience en comparution immédiate à Valence © Radio France - Alexandre Berthaud

45% pensent à arrêter le métier

Le salaire moyen d'un greffier en France est inférieur à 2.000 € mensuels, il tourne autour de 1.500€ nets en début de carrière. Le mouvement de grève a déjà commencé il y a plusieurs semaines, lorsque le Ministère de la Justice a présenté une nouvelle grille de salaires à la profession : la même grille que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP)... sauf que celle-ci date de 2018. Les greffiers aimeraient obtenir la grille 2023 des CPIP, notamment car avec la réforme proposée, certains professionnels perdaient de l'ancienneté. Ils rappellent que le Ministère de la Justice n'a pas hésité à augmenter les rémunérations des magistrats de 1.000 euros bruts par mois.

"Selon un sondage effectué en interne dans la profession, 45% des greffiers réfléchissent à cahnger de métier si les choses ne changent pas", décrit Stéphanie Picot (*). Une situation d'autant plus marquante que de nombreux tribunaux manquent de moyens, notamment à Valence. "Les greffiers du tribunal correctionnel sont 10 à se partager le même bureau", explique une des greffières en grève, "on a une seule photocopieuse pour tout l'étage, quand vous avez des dossiers de plusieurs dizaines de pages, c'est compliqué", ajoute une autre. "J'ai deux logiciels sur mon ordinateur, et je ne peux pas faire fonctionner les deux en même temps", témoigne sa voisine. Lors de sa visite à Valence cet été, le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti a annoncé son accord pour le rachat d'un bâtiment qui deviendra une annexe du tribunal, en manque d'espace.

(*) : sondage effectué auprès de 1316 professionnels