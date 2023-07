Grève des greffiers en Dordogne : "nous sommes les invisibles de la Justice"

"Nous sommes les invisibles de la justice, et on en a gros", dit une greffière du tribunal des Prud'hommes de Périgueux au micro, devant ses collègues rassemblés sur les marches du Palais de justice ce lundi midi. Plutôt, devrait-on dire, LA greffière. Car elle est seule pour tenir tout le tribunal des Prud'hommes. Beaucoup de ses collègues autour d'elle, qu'ils soient au greffe correctionnel, au tribunal pour enfants ou aux tutelles, font grève pour la première fois de leur carrière.

Un maillon essentiel

Les greffiers s'estiment mal considérés par leur ministère, alors qu'ils font un travail essentiel pour le fonctionnement du système judiciaire : "Sans nous, les magistrats ne peuvent pas statuer, il n'y a pas d'emprisonnement, pas de contrôle judiciaire". Pas d'audience non plus.

Pourtant, un greffier commence sa carrière à 1400€ par mois**. Le ministre de la Justice avait annoncé une revalorisation des salaires des magistrats, mais les greffiers n'ont obtenu que 5€ brut en plus, au premier octobre.

Ils sont pourtant nombreux à enchaîner des semaines de 50 heures au tribunal de Périgueux, revenir le weekend parce qu'un suspect doit être déferré ou mis en examen en urgence, ou terminer des audiences à des heures tardives.

Il manque 5 à 10 greffiers à Périgueux

Le tribunal judiciaire compte 40 greffiers, alors qu'il en faudrait 5 à 10 de plus. Le ministère avait promis des postes en plus, mais ce sont le plus souvent des contractuels, qui n'ont pas les responsabilités des greffiers et ne peuvent pas authentifier les procédures.

Selon une greffière représentante CFDT, une grande majorité des greffiers du tribunal judiciaire de Périgueux étaient en grève ce lundi. L'audience du tribunal des enfants et du juge d'application des peines n'ont pu se tenir, faute de greffier. Personne non plus pour répondre au téléphone dans certains bureaux, répondre aux mails des justiciables, ou authentifier les procédures.

À Bergerac, la grève a été suivie également. Deux greffières ont travaillé ce lundi.