Grève des greffiers : un rassemblement ce jeudi devant le Palais de Justice de Clermont-Ferrand

Depuis juin dernier, les greffiers sont mobilisés. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail et la précarisation de leurs statuts.

Ce jeudi une journée de grève nationale des greffes s'est tenue dans les Tribunaux Judiciaires, notamment à l'appel du syndicat UNSA Justice pour une « Justice Morte ».

Devant le palais de justice de Clermont, une cinquantaine de personnes, greffiers, avocats, magistrats se sont rassemblées à la mi-journée.

"Il manquerait dix greffiers à Clermont-Ferrand"

Au Tribunal Judiciaire de Clermont, il manquerait 10 greffiers.

"On a de très grosses journées, des audiences à rallonge, on est un peu des bénévoles de la Justice !" commente Hélène Albessard greffière.

Avocats et magistrats étaient aux cotés des greffiers devant les grilles du Palais à la mi-journée.

"On manque de greffiers et de magistrats et on a donc une justice extrêmement lente, comme ici à Clermont-Ferrand c'est inconcevable" s'indigne Isabelle Dubois, batônnière de la ville.