Grève des magistrats : une juge du tribunal du Mans dénonce une justice bâclée

C'est mouvement inédit dans l'histoire de la justice. Des avocats, des greffiers, mais aussi et c'est plus rare, des juges sont en grève ce mercredi. Ils dénoncent le manque moyens humains et financiers qui les empêchent, disent-ils, de faire correctement leur travail

" C'est une justice expédiée et, j'ose le dire, bâclée". Emilie Jousselin ne mâche pas ses mots quand elle évoque les conséquences du manque de moyens humains et financiers sur le fonctionnement du tribunal du Mans. Cette juge qui est aussi membre de l'union syndicale des magistrats (U.S.M.) pointe notamment le nombre insuffisant de greffiers. 20 % des postes sont vacants ou à pourvoir au tribunal du Mans et cela se fait sentir. " On annule des audiences. Vous ne pouvez pas prendre une audience sans greffier. Il faut savoir qu'une décision prise sans greffier est nulle".

Il y a aussi le manque de magistrats. Ils sont une trentaine au palais de justice du Mans. "Nous sommes en sous effectif, on est sous évalué par rapport aux moyens. Il faut savoir qu'il y a 10.9 juges en France pour 100.000 habitants. Si on ramène le ratio en Sarthe, ça fait 4,9 et on est bien en deçà de la moyenne européenne, qui est autour de 17 juges pour 100.000 habitants".

Des policiers aux juges, toute la chaîne de la justice souffre d'un manque d'effectifs

Les magistrats évoquent des journées à rallonge. " Travailler tous les week-end est devenu habituel pour beaucoup de collègues". Mais surtout des dossiers qui s'accumulent et des cadences qui s'accélèrent. " _On écoute moins les gens_. J'ai l'impression de bâcler quand je suis face aux justiciables". Selon Emilie Jousselin, les journées se terminent tard à la maison par l'étude des dossiers, des pièces des écrits.

La juge décrit un système au bord de la crise de nerf avec des arrêts de travail qui se multiplient notamment chez les greffiers. Mais globalement ce sont tous les maillons de la chaine judiciaire qui sont impactés. " Parce que les partenaires de la justice sont aussi en sous effectifs, que ce soit les policiers, que soit l'administration pénitentiaire, que ce soit les gendarmes, que ce soit à l'aide sociale, à l'enfance".

à lire aussi Justice : magistrats, avocats et greffiers appelés à manifester ce mercredi

Des dossiers classés par ordre de priorité

Avec des conséquences parfois dramatiques " par exemple, sur les ordonnances de placement provisoire en urgence des enfants qui sont maltraités. Même si un juge est réactif, on n'a plus de place parfois. C'est très grave puisque c'est un enfant en danger qu'on laisse dans une situation de danger parce qu'on n'a pas de place pour le protéger. Non pas parce que la justice n'a pas fait son travail, mais parce que les partenaires ne suivent pas".

Du coup, juges, magistrats et procureurs sont régulièrement contraints de classer les dossiers par ordre de priorité. " Ce qui est le plus conflictuel, là où il y a danger de mort, pour le justiciable ou pour les personnes à l'extérieur". Pour les dossiers moins urgents les délais s'allongent avec des renvois d'audience de six mois, neuf mois voire un an pour, par exemple, des affaires familiales. Certains magistrats, désabusés, évoquent une perte de sens de leur métier.

Un mois pour changer une ampoule

Il y a aussi le quotidien et ces conditions de travail qui se dégradent. " Quand vous envoyez un mail pour demander à changer une ampoule, vous avez de la chance si c'est fait dans la semaine". Emilie Jousselin prend aussi l'exemple d'une de ses collègues qui réclamait du papier dans le cadre d'une procédure et qui s'est vu répondre qu'elle pouvait prendre une rame de papier chez elle ! Dans un entretien accordé au Maine Libre le 22 novembre 2021, François Génicon, le président du tribunal du Mans, comparait le tribunal du Mans a une épave. "On en est là" confirme Emilie Jousselin.

L'interview d'Emilie Jousselin est à écouter ici