Grève des routiers : blocage de dépôts pétroliers à Rouen et au Havre ce lundi

Colère contre les ordonnances du gouvernement Macron : les routiers rentrent à nouveau dans la danse de la contestation ce lundi matin en France et en Normandie. A l'appel de FO et le CGT : les dépôts pétroliers de Rouen et du Havre vont êtres bloqués. Perturbations aussi à Caen.

La colère contre les réformes de la loi travail continue de gronder. Depuis plusieurs semaines les syndicats manifestent. Après le blocage de lundi dernier, c'est au tour de Force Ouvrière et de la CGT d'appeler à manifester.

Accès aux dépôts de carburant bloqués

Les routiers bloquent donc ce lundi matin certains axes et l'accès au dépôt de carburant. Le blocage du dépôt Rubis à Grand-Quevilly a commencé dans la nuit.

En Normandie la mobilisation est très importante. Les salariés sont très remontés. Le dépôt pétrolier de Grand-Quevilly Rubis sera touché, ce sera aussi le cas de celui du Havre", Jean-Marc Lambert, secrétaire général de la CGT Transports routiers de Normandie.

En plus des terminaux pétrolier de Rouen et du Havre. Caen est également concerné par les blocages à deux endroits : le dépôt de carburant et le périphérique sud. En tout une soixantaine de points en France sont touchés par la mobilisation des routiers.

Consultez la carte des blocages annoncés en France ce lundi matin.

Ecoutez [France Bleu Normandie](https://www.francebleu.fr/player/export/direct/normandie-rouen ) pour tout savoir des conditions de circulation.