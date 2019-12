Grève du 11 décembre : les prévisions trafic SNCF et RATP pour mercredi, quasi identiques au mardi

Île-de-France, France

Les prévisions de trafic pour mercredi 11 décembre, 7ème jour de grève.

Les prévisions de trafic pour le métro :

Le RER A circulera à raison d’1 train sur 2 en heures de pointe et le RER B à hauteur d’1 train sur 3.

Les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée.

Les lignes 4, 7, 8 et 9 seront assurées partiellement aux heures de pointe.

Le réseau de surface (Bus et Tramway) sera quant à lui assuré à 50%.

En l’état des prévisions et compte tenu du fort risque de saturation du réseau, la RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de transport.

Les prévisions SNCF :

RER A : 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.

RER B : 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

RER C : 4 trains par heure entre Paris-Austerlitz et Brétigny, Invalides et Ermont et 2 trains par heure sur les branches Paris-Austerlitz – Massy et Paris-Austerlitz – Juvisy, uniquement en heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies.

RER D Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-La-Ville, uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et Chantilly.

RER D Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris Gare de Lyon – Corbeil et Paris Gare de Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

RER E : 3 trains par heure au départ de Paris-Est sur la branche Villiers-Tournan. Toutes les gares de Rosny-Bois-Perrier à Tournan sont desservies. 2 trains par heure au départ de Paris-Est sur la branche Chelles, desservant les gares de Bondy à Chelles, uniquement aux heures de pointe. Desserte prolongée jusqu’à Lagny (Ligne P).

Ligne H : 1 train sur 3 en moyenne en heures de pointe sur les branches Paris Nord – Sarcelles-SaintBrice, Paris Nord – Persan via Montsoult et Paris-Nord Pontoise. 4 allers-retours sur Paris Nord – Persan via Valmondois. Desserte complétée par 4 allers-retours assurés par TER en gare de Persan-Beaumont. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus.

Ligne J : 1 train sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches. La desserte est complétée par des trains TER en gare de Mantes-la-Jolie.

Ligne K : Aucune circulation au départ de Paris-Nord. Les relations Crépy – Mitry- Claye et Crépy – Roissy sont assurées en bus. Desserte complétée par 2 allers-retours assurés par TER sur les gares de Crépy et Dammartin.

Ligne L : 1 train sur 3 sur les branches Paris Saint-Lazare – Versailles et entre Paris Saint-Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris Saint-Lazare – Cergy n’est pas desservie.

Ligne N : 2 trains par heure sur les axes Paris-Montparnasse – Rambouillet et Paris-Montparnasse – Plaisir-Grignon en heures de pointe dont 3 allers Dreux – Paris le matin et 3 retours Paris – Dreux le soir. Desserte complétée par des trains TER sur les gares de Versailles-Chantiers et Rambouillet.

Ligne P : 2 trains par heure au départ de Paris-Est desservant les gares de Bondy à Lagny. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par 2 allers-retours TER.

Ligne R : 4 allers-retours Paris-Montargis. Quelques dessertes des gares de Bois-Le-Roi à Montereau et à Montargis et Nemours sont assurées par TER.

Ligne U : 1 train par heure

Tramway 4 : Fréquence de 12 min de 6h30 à 21h

Tramway 11 : Service normal.