Grève du 17 décembre : manifestation monstre contre la réforme des retraites à Limoges

Limoges, France

Au lendemain de la démission de Jean-Paul Delevoye, les salariés du public et du privé sont appelés à faire grève et à manifester ce mardi 17 décembre, troisième journée de interprofessionnelle de protestation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. A Limoges plusieurs milliers de manifestants défilent depuis la fin de matinée.

Le cortège s'est élancé vers 11 heures depuis le Carrefour Tourny à Limoges © Radio France - Cyrille Ardaud

Le cortège s'est élancé vers 11 heures depuis le Carrefour Tourny dans le centre-ville de Limoges, et se dirige actuellement vers les Casseaux.

Certains manifestants jouent la carte de l'ironie contre la réforme des retraites. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ce sont les sapeurs-pompiers qui concluent le cortège avec la présence d'une grosse vingtaine d'engins.

Une vingtaine de camions de sapeurs-pompiers sont présents à la fin du cortège. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le très long cortège s'est arrêté aux Casseaux peu après midi ce mardi.

La manifestation s'est achevée aux Casseaux peu après midi ce mardi. © Radio France - Cyrille Ardaud

Selon les syndicats 15 000 personnes seraient présentes dans le cortège, la police ne communique pas d'estimation pour le moment. Mais il est certain que le cortège est équivalent sinon plus long que les deux manifestations précédentes. Le 10 décembre dernier entre 5 et 10 000 personnes avaient déjà manifesté à Limoges.