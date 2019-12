Un gros dispositif policier pour la journée du 5 décembre. 6.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce jeudi à Paris, a indiqué Didier Lallement, le préfet de Police de Paris lors d’une conférence de presse ce mercredi.

Grève du 5 décembre : 6.000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris

Paris, France

Le dispositif est conséquent en vue de la manifestation jeudi contre la réforme des retraites. Le préfet de police de Paris Didier Lallement l'a détaillé dans une conférence de presse ce mercredi. 6.000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris. 180 motos sont également mises à disposition des forces de l’ordre.

Le préfet de Police a pris un arrêté interdisant jeudi 5 décembre tout rassemblement de personnes se revendiquant des « gilets jaunes » avenue des Champs-Elysées, dans un périmètre comprenant la présidence de la République et le ministère de l’Intérieur, et dans les secteurs de l’Assemblée Nationale, de l’Hôtel Matignon et de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. 