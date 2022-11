Réforme de la sécurité sociale : la mobilisation des laboratoires en Béarn et en Bigorre

Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les laboratoires de biologie. C'est au sujet du projet de réforme de la sécurité sociale pour l'année prochaine. En l'état, ce projet prévoit que les laboratoires de biologie fassent 250 millions d'euros d'économie chaque année entre 2023 et 2026. Ce serait une manière de se serrer la ceinture après les grosses dépenses effectuées pour le covid, l'Etat ayant payé des centaines de millions d'euros pour les tests.

Contre une dégradation de la prise en charge médicale de proximité

Les laboratoires Cerballiance et BioPyrénées, implantés en Béarn et en Bigorre, ont fait grève. Le président de BioPyrénées , Steven Cens explique que c'est par solidarité avec tous les biologistes. Ils sont contre le projet de réforme menée par le gouvernement. C'est trop estiment les syndicats qui sont d'accord pour un effort exceptionnel mais pas plus parce qu'après, selon eux, ça aurait des conséquences sur les laboratoires d'analyses de proximité. Selon Steven Cens, si ces laboratoires ont moins de moyens, "ils ne pourront plus rendre les résultats aussi rapidement voire, ils pourraient fermer certains sites".

Jean-Philippe Galhaud, président des laboratoires Cerballiance Aquitaine Sud et vice-président du syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC) , basé dans les Pyrénées-Atlantiques, pour la zone Pays Basque et Béarn, considère que la situation est injuste : "Peut-on ou doit-on reprocher à une profession d'avoir fait ce que le gouvernement lui a demandé ?"

Quel avenir pour les laboratoires d'analyses ?

La biologie de proximité reste le cœur du métier selon Jean-Philippe Galhaud qui rappelle puisqu'il s'agit du suivi de chimiothérapie, de maladies chroniques, de diabétiques. Selon lui, 70% des diagnostics sont effectués sur la base de résultats d'analyses. "Nous sommes les bons élèves de l'assurance maladie puisque nous avons généré plus de cinq milliards d'économies en dix ans [...], on nous demande aujourd'hui de supporter 20% des économies du budget de l'assurance maladie pour 2023."

Les laboratoires BioPyrénées et Cerballiance ont fait grève la semaine du 31 octobre, en ne transmettant pas les données covid à l'État. Le mouvement de grève pourrait reprendre le lundi 14 novembre. C'était la menace des représentants des biologistes s'ils estimaient ne pas avoir été entendus à la réunion de lundi soir lorsqu'ils étaient reçus par le directeur de l'assurance maladie.

Le président de BioPyrénées, Steven Cens, répète qu'environ 150 recrutements ont été faits lors de la crise du covid (un quart pérennisé) et que les laboratoires ont investi quatre millions d'euros pour le plateau technique à Pau. En revanche, aucune information transmise sur les profits générés par les tests covid.