Grève nationale : les perturbations à anticiper dans nos deux Charentes

Au total, cinq manifestations se dérouleront en Charente-Maritime et en Charente ce mardi 18 octobre 2022, à l'appel de plusieurs syndicats.

Vers une grève générale ? L’appel de Philippe Martinez - secrétaire général de la CGT - à "généraliser les grèves", jeudi 13 octobre 2022, semble avoir été entendu. Alors que cinq sites pétroliers français sont toujours en grève ce lundi 17 octobre, environ trois semaines après le début de la contestation des salariés du secteur, la mobilisation promet de s'élargir à partir de demain en France.

Professeurs, transporteurs, professionnels de l'énergie ou de la fonction publique : tous les secteurs sont appelés à se greffer au mouvement. Deux revendications principales et partagées : l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève, alors que le gouvernement poursuit ce matin la réquisition des grévistes de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil.

A quelles perturbations s'attendre dans nos deux Charentes ? France Bleu fait le point pour vous.

Des rassemblements dans nos deux Charentes

Au total, cinq rassemblements sont organisés de part et d'autre de nos départements.

En Charente-Maritime :

à 10h, à la Pallice - côté marché - à La Rochelle ;

à 10h30, place Colbert, à Rochefort ;

à 10h30, devant le palais de justice de Saintes.

En Charente :

dès 8 heures devant les établissements scolaires de La Rochelle ;

à 10h30, place New York, à Angoulême ;

à 12h devant la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) de La Rochelle ;

à 13h, au Rectorat de Poitiers, contre le projet de réforme du lycée professionnel.

Le Mouvement national lycéen appelle également au blocus dans tous les lycées.

Des perturbations dans nos écoles

C'est déjà une certitude : les enfants seront directement impactés par cette grève nationale. A La Rochelle, la municipalité enjoint les parents à garder les élèves chez eux en cas de grève de l'enseignant(e). Pour ceux qui n'en auraient pas la possibilité, et si plus de 25 % des professeurs de l'école sont grévistes, un service minimum d’accueil sera mis en place.

Côté restauration, idem : la direction de l’éducation vous invite à récupérer les enfants sur le temps de pause méridienne. Dans le cas contraire, ils pourront rester sous surveillance à l'école, mais sans repas fourni. Pensez donc à leur préparer un panier repas.

Concernant l'accueil périscolaire du matin et du soir, là encore : priorité à la garderie à domicile. Pour les parents qui seraient sans solution, un accueil minimum sera aussi mis en place.

SNCF : vers une grève reconductible ?

Elle n'a pas encore commencée, mais chez SUD-Rail - troisième syndicat représentatif de la SNCF - on parle déjà d'une grève potentiellement reconductible jusqu'à mercredi. La revendication principale du syndicat : "400 euros net en plus par mois". Une hausse des salaires qui ferait suite à celle déjà octroyée en juillet dernier aux employés en la SNCF. A savoir,3,7 % pour les petits salaires, et 2,2 % pour les cadres.

Pour l'heure, la SNCF n'a pas donné le détail des perturbations à prévoir chez nous. Des précisions devraient arriver dans l'après-midi. Elles seront actualisées dans cet article et consultables sur le site sncf.com . néanmoins, le mouvement pourrait affecter jusqu’à _"un train sur deux"_dans certaines régions, a assuré lundi le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune.

Enfin, la CGT appelle également les transporteurs routiers à rejoindre le mouvement.