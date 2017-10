Grève : les perturbations à prévoir dans le Poitou ce jeudi

Un nouveau mouvement social contre la Loi Travail a lieu ce jeudi. Les TER se feront plus rares et certaines écoles se retrouveront sans garderie et sans cantine.

Un nouveau mouvement social a lieu ce jeudi contre les ordonnances de la Loi Travail. Si Vitalis et la TAN ne prévoit pas de perturbations, le trafic ferroviaire de la SNCF va subir quelques transformations. Les TGV ne devraient pas être touchés. En revanche, en Poitou-Charentes seuls 2 TER sur 3 rouleront ce jeudi.

Deux TER ont déjà été supprimés entre Tours et Poitiers : le TER 863041 de 16h23 et le TER 863048 de 19h55. Ce dernier sera remplacé par un bus.

Des écoles sans garderie ni cantine

Certaines écoles ne seront pas touchées et assureront bien garderie et cantines mais d'autres seront privées de l'un ou de l'autre voire des deux. Ci-dessous la liste des écoles perturbées ce jeudi.

Dans les Deux-Sèvres :

Paul Bert

Jules Ferry

Jean Mermoz

Edmond Proust

Jean Zay

Emile Zola

Pierre de Coubertin

Georges Sand

Dans la Vienne :