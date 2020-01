Grève : quand les avocats de Sens tombent la robe, le tribunal se grippe

Sens, France

Ce jeudi matin, au tribunal de Sens dans l'Yonne, Julien et Karl, deux frères viennent pour être jugés dans une affaire de trafic de stupéfiant. A l’audience, leur avocat, Thierry Fleurier, demande le renvoi du dossier car il est en grève : "notre but, ce n'est pas de gripper ou de faire sabotage. Notre but, c'est d'alerter le pouvoir exécutif sur nos revendications légitimes et pour l'instant on n'est pas entendus."

Le procureur s'oppose aux demandes de renvoi

Dans la salle d’audience, debout derrière son bureau le procureur de Sens, Arnaud Laraize, s’oppose à cette demande de renvoi. "La justice est comptable vis-à-vis de la société", rappelle le magistrat. "Aujourd’hui les délais d’audiencement sont inadmissibles, les convocations se font dans dix mois. Nous n’avons _pas d’obligation de solidarité avec un intérêt catégoriel_, nous devons défendre l’intérêt général."

Des justiciables qui comprennent le mouvement de grève

Le juge décide malgré tout de renvoyer le dossier au mois de novembre en raison de la grève. A la sortie, les deux frères sont partagés sur ce renvoi. "Cela fait du bien, on arrive le matin, on est stressé en attendant un jugement, du coup c'est de nouveau décalé", commente Karl. Son frère Julien n'a pas tout à fait le même ressenti : "j'aurais préféré que ça se finisse là. _Les avocats font cela pour mieux gagner leur vie, je comprends mais j'aurais préféré me faire juger là_. Cela aurait été un poids en moins sur nous."

A Sens, déjà plusieurs centaines de dossiers renvoyés

Ce poids, c’est aussi celui des dossiers qui s’accumulent, "cela représente trois semaines d'activité pendant lesquelles nous n'avons eu pratiquement aucune décision. Plusieurs centaines de dossiers ont dû être renvoyés, c'est-à-dire repoussés à une date ultérieure," confirme le président du tribunal de Sens.

Des retards peut-être jusqu'en 2021

D'après Jean-Christophe Gayet, ce retard va mettre du temps à être comblé : "d'ici au mois de juin nous n'arriverons pas à résorber l'ensemble de ces trois semaines de travail parce qu'il y a le quotidien et des dossiers qui nous arrivent en continu. En revanche on arrivera à trouver des aménagements pour faire passer les dossiers les plus urgents. Cela va être difficile de résorber ces dossiers supplémentaires durant l'année 2020, il est probable que cela déborde sur l'année 2021."

Maintenir de bonnes relations avec les avocats

Pourtant, les juges peuvent décider de juger une affaire en dépit de la grève des avocats. Pourquoi acceptent-ils de multiplier les renvois ? voici la réponse du président du tribunal de Sens : "il est vrai que nous pourrions retenir l'ensemble des dossiers. Le choix qui est fait, c'est aussi d'entretenir de bonnes relations avec les avocats et donc d'essayer autant que notre capacité nous le permet, de renvoyer ces dossiers pour éviter que les rapports soient plus compliqués."

Ce jeudi, le tribunal de Sens a jugé plusieurs affaires de prévenus qui n'étaient pas accompagnés d'un avocat.