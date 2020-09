Grève reconduite mardi au collège des Escholiers-de-la-Mosson

C'est une grève qui est en train de tourner au bras de fer. Les élèves du collège des Escholiers-de-la-Mosson à Montpellier n'ont toujours pas repris les cours, quasiment une semaine après la rentrée. Leurs professeurs sont en grève depuis jeudi dernier pour demander le remplacement du chef d'établissement. Ils l'accusent depuis son arrivée il y a deux ans de harcèlement. Ils étaient une cinquante rassemblés lundi matin devant le rectorat pour se faire entendre. Ce lundi, 45 des 62 professeurs ainsi que neuf membre du personnel étaient en grève.

Quelques heures plus tôt, ce sont les parents d'élèves qui ont défilé dans les rues du quartier de la Mosson jusqu'aux abords de l'établissement pour demander la reprise des cours.

Profs et parents face à face

Médrik Bagagli, le représentant syndical du collège, dénonce deux ans d'inaction face aux accusations de ses collègues. "C'est des remarques sur la tenue, par exemple, de certains collègues. Des propos comme quoi une collègue qui a été agressée par un élève l'aurait été parce qu'elle fait partie de ces jeunes et jolies collègues, énumère-t-il. Ou _mesurer le ventre d'un collègue qui avait grossi_. C'est ce genre de propos".

Une enquête est en cours du côté du rectorat, mais le chef d'établissement n'est pas suspendu durant les investigations, ce qui provoque la colère des enseignants. "Personne n'a envie d'être en grève, c'est évident, insiste Mireille, prof d'anglais au collège. Les parents réclament la fin de la grève, mais _nous aussi on veut la fin de la grève_, on a hâte de revoir nos élèves. On veut juste un peu d'air. On veut travailler dans des conditions qui sont sereines, de sécurité et surtout, on pense à nos collègues qui sont en souffrance et qui doivent cohabiter !".

Mais en face, les parents s'inquiètent. Cela fait six mois que leurs enfants ne sont pas allés au collège à cause du confinement. "On ne remet pas en cause leur souffrance, souligne Fatima Bouhera, la représentante des parents d'élèves. Mais nous on veut que nos enfants aillent à l'école. C'est tout. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit, c'est un droit".

Aucune solution trouvée pour l'heure

Surtout que les professeurs protestent contre leur chef d'établissement depuis deux ans, ce qui a déjà entraîné des mobilisations dans le passé. "Il y a un ras-le-bol des grèves à répétition, peste-t-elle. Ça dure depuis deux ans. Je suis tellement épuisée et tellement fatiguée moralement. _On veut que nos enfants réussissent autant que les autres_. C'est tout. La majorité des enfants sont un peu déroutés, démotivés. Nous sommes dans un quartier populaire, un collège REP+ et on se dit qu'on ne nous donne pas autant d'importance qu'un collège en centre-ville".

Les parents voudraient une réponse claire du rectorat, les profs également. "On a une hiérarchie qui nous dit juste de retourner dans notre salle de classe et de fermer la porte sur ce qu'on voit, regrette Cyril, un professeur d'arts plastiques. C'est extrêmement violent et très déstabilisant. Qu'est-ce que je suis, moi, en tant que membre de cette institution ? Comment cela se fait que je fais tourner cette machine-là ? _Je suis laminé par cette réponse_. C'est extrêmement violent".

[Sollicités, le rectorat et le chef d''établissement n'ont pas donné suite à nos sollicitations.]