Quelques TER mais pas de TGV. L'activité sera calme à la gare de Laval mardi en ce début de grève SNCF. Pour protester contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement, les cheminots interrompent le travail pendant deux jours tous les cinq jours, sur le principe d'une grève perlée.

Billets échangés et trajets reportés, les voyageurs doivent s'adapter. Les usagers qui font la navette vers Paris, Rennes ou Le Mans sont démunis : impossible de prévoir leurs trajets pour les semaines à venir.

Léa est étudiante à Lille, et malgré les vacances et les ponts du mois de mai, elle ne rentrera pas chez ses parents : "Je préfère rester chez moi pour ne pas prendre de risque. On ne sait jamais, si je ne peux pas repartir... Il y a les partiels !"

Les solutions au départ de Laval

Mardi, les voyageurs ont peu d'options. Pour rejoindre Rennes depuis Laval, trois TER circulent : à 6h38, 13h04 et 18h05.

Le car est aussi une solution, direction Le Mans, à 6h20 et 18h20 ou Sablé-sur-Sarthe (puis Angers) à 6h10 et 17h27.

La SNCF met à disposition un numéro gratuit, le 0805903635. Les informations peuvent aussi être retrouvées sur le site.