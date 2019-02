Grez-en-Bouère : il roulait avec plus de trois grammes d'alcool dans le sang

Les gendarmes ont intercepté un automobiliste ce week-end à Grez-en-Bouère : il avait plus de trois grammes d'alcool dans le sang.

Un automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie ce dimanche après-midi à Grez-en-Bouère, il a finalement été interpellé. Il n'a pas voulu s'arrêter, et pour cause, il avait plus de trois grammes d'alcool dans le sang (3,02 gr/l).

Plusieurs gros excès de vitesse

Par ailleurs, ce week-end, plusieurs personnes ont été arrêtées en excès de vitesse. À Chemazé, deux automobilistes ont été contrôlés à 128 km/h et 164 km/h au lieu de 80 km/h. Leurs permis de conduire ont été retirés, et leurs véhicules immobilisés.

Tous ces conducteurs seront convoqués ultérieurement devant la justice.

De plus, plusieurs autres automobilistes ont été contrôlés en ayant bu de l'alcool ou consommé de la drogue à La Gravelle et à Chemazé.